Ульяновск, , 05:46 — REGNUM В Ульяновской области продолжается суточное снижение выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

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С начала пандемии в регионе проведено 669 640 лабораторных тестов на SARS-CoV-2. Всего пришёл обследование 637 671 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 12 247 человек.

По оперативным данным ведомства, за последние сутки в Ульяновской области предварительно официально подтверждено 125 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в пандемию инфекция выявлена у 46 401 человека.

Отметим, что в Ульяновске в регистратуре городской поликлиники № 6, которая построена более 30 лет назад, завершаются ремонтные работы. На эти цели в 2020 году выделено 6 млн рублей. Поликлиника обслуживает 46 тыс. жителей Заволжского района, ежедневно здесь принимают до 800 пациентов.