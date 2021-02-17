Москва, , 05:43 — REGNUM Осложнения, которые может вызвать у детей британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, характерны и для других разновидностей инфекции, завил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РАН Александр Горелов.

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«То свойство, которое приписывают британскому штамму, характерно и для традиционного циркулирующего штамма», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт указал, что имеет в виду системный мультивоспалительный синдром, при котором две или более систем организма подвергаются поражению. По его словам, такой синдром может развиться у детей через 2−3 недели после перенесенного COVID-19.

Горелов добавил, что пока британский штамм SARS-CoV-2 не получил распространения на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из французского Института Пастера заявили, что южноафриканский штамм коронавируса сопротивляется антителам гораздо сильнее, нежели британский. Эту разновидность антитела способны нейтрализовать в 40% случаев.

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