Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Самая низкая температура воздуха зарегистрирована 16 февраля в 21 американском городе за весь период наблюдений за погодой в США. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы страны (NWS).

Наиболее сильные морозы наблюдались в городах Линкольн и Гастингс в штате Небраска, где термометры показывали значения в — 35 и — 34 градуса по Цельсию.

В Новом Орлеане в штате Луизиана рекордной оказалась температура воздуха в — 3,8 градуса по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что из-за морозов и снегопадов в штате Техас почти 4,5 млн человек остались без света. Из-за непогоды в США заводы ряда автомобилестроительных компаний приостановили свою работу на территории страны.

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