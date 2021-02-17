Хабаровск, , 05:55 — REGNUM В Хабаровском крае в 33 медучреждениях работают 39 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего в регионе вакцинировалось 20 957 человек, из которых полный курс прошли 3608 жителей края.

С начала прививочной кампании в Хабаровский край доставили 39 466 доз вакцины, из них 36 946 доз «Гам-Ковид Вак», 700 — «Эпиваккорона».

Помимо пунктов вакцинации, работает четыре бригады медиков, которые в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре выезжают в трудовые коллективы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке первый компонент вакцины «Спутник V» получили более двух тыс. человек, из них 991 житель завершил полный курс вакцинации.