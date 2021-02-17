Владивосток, , 05:28 — REGNUM В Приморье в 2021 году пройдут капитальные ремонты в городских и районных лечебных учреждениях. Обновления получат в общей сложности 36 больниц и поликлиник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отремонтируют во Владивостоке: краевую клиническую больницу №2, детскую поликлинику №2, поликлиники №3, №4, №6 и №9, больницу №3 и клинико-диагностический центр. Кроме того, капитальное обновление ждёт горбольницы Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего, Партизанска, Артёма, центральные горбольницы Дальнегорска и Уссурийска, Пластунскую районную больницу и медучреждения в десяти муниципалитетах.

«Всего в рамках пятилетнего плана модернизации первичного звена здравоохранения капитальные ремонты проведут на 124 медицинских объектах Приморья. Финансирование на три года составит более 4,5 млрд рублей», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае реализуется программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Первым пунктом программы стала поставка 16 автомобилей УАЗ, которые пришли по линии Минпромторга РФ. Технику будут использовать в районных центрах, посёлках, малых городах и сёлах с численностью населения менее 50 тыс. человек. Стоимость партии превысила 15 млн рублей.