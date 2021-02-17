Аддис-Абеба, , 05:19 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 665 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, всего с начала пандемии в этой африканской стране подтверждено 148 490 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Эфиопии выросло до 2223 человек.

В связи с эпидемиологической обстановкой власти Эфиопии начали информационную кампанию, призывающую жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом Эфиопия входит в пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран Африки. По количеству инфицированных ее опережают ЮАР, Марокко, Тунис и Египет.