Новосибирск, , 05:18 — REGNUM В Новосибирске после появления информации об избиении ребёнка в подъезде дома начата прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Прокуратура Ленинского района Новосибирска проводит проверку в связи с распространением в одном из пабликов социальных сетей и местными СМИ информации о причинении телесных повреждений ребёнку, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребёнка. Результаты процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования, взяты в прокуратуре на контроль».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что СКР организовал проверку информации об избиении ребёнка в подъезде одного из домов Новосибирска.

Отмечалось, что камера видеонаблюдения в одном из подъездов дома 8 по улице Романтиков в Ленинском районе Новосибирска запечатлела, как мужчина бьёт ребёнка. Предварительно установлено, что это его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков.

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