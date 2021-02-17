Новосибирск, , 05:13 — REGNUM Следователи организовали проверку информации об избиении ребёнка в подъезде одного из домов Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Из сообщения СМИ следует, что камера видеонаблюдения в одном из подъездов дома 8 по улице Романтиков в Ленинском районе города Новосибирска запечатлела, как мужчина причиняет телесные повреждения ребёнку. По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту причинения побоев малолетнему, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанёс его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков».

В настоящее время следователи устанавливают картину произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.