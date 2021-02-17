Москва, , 05:49 — REGNUM В среду, 17 февраля, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 февраля в Москве переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха — −22… −20 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −14… −9 °C днём и −25… −20 °C ночью.

В четверг, 18 февраля, днём в столице ожидается −14… −12 °C, переменная облачность, без осадков. По области −17… −12 °C. Ночью в регионе ожидается −27… −22 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 16 февраля стала в столице России наиболее холодной с начала текущего месяца.

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