Пхеньян, , 04:45 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил концерт в честь Дня Звезды в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как только Генеральный секретарь вместе с супругой Ли Соль Чжу вышел под приветственный марш на зрительный зал театра, все участники, воздавая высочайшие почести товарищу Ким Чен Ыну, который с благородной ответственностью перед Родиной, революцией и народом открывает новый период развития строительства социализма нашего образца», — говорится в сообщении.

При этом агентство Reuters указывает, что вместе с женой Ким Чен Ын не появлялся на публике с января 2020 года. Из-за этого в западных СМИ начали циркулировать слухи о возможной беременности Ли Соль Чжу или ее проблемах со здоровьем. При этом разведка Южной Кореи сообщала, что Ли Соль Чжу решила не выходить на публику из-за опасности заражения коронавирусом нового типа.