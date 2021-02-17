Кемерово, , 04:41 — REGNUM В Кемеровской области режим домашней изоляции для группы риска — людей старше 65 лет — продлили до 3 марта. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Ранее отмечалось, что режим изоляции в домашних условиях для них действует до 17 февраля.

При этом пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку или магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; в случаях, связанных с семейными нуждами; в иных экстренных и бытовых ситуациях.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в регионе из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки. Кроме того, детским садам разрешили пускать взрослых на мероприятия.

Читайте также: Кузбассовцам разрешили не надевать перчатки для защиты от коронавируса