Сеул, , 04:04 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 621 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 590 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что впервые с начала января в Южной Корее выявляют более 600 инфицированных за одни сутки. До этого почти месяц ежесуточно выявляли не более 500 пациентов.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 84 946. Также за 16 февраля в стране скончались еще четыре пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 1538 человек.