Асунсьон, , 03:24 — REGNUM Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Парагвай 18 февраля. Об этом 16 февраля написал на своей страннице в Twitter парагвайский министр здравоохранения Хулио Массолени.

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Он отметил, что первыми смогут привиться медики, работающие в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Хулио Массолени заявил, что власти Парагвая заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в республику препарата «Спутник V».

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