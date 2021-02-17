Бразилиа, , 03:07 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось на 1167 и составило 240 940. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Кроме того, за сутки в стране выявили 55 271 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а всего в Бразилии зарегистрировали 9 921 981 подобный факт. При этом 8 883 191 пациент излечился от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января экс-глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта заявил, что недавно выявленный в Бразилии новый штамм SARS-CoV-2 может вызывать масштабную эпидемию в стране.

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