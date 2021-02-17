Вашингтон, 17 февраля 2021, 02:33 — REGNUM Около 2788 авиарейсов отменены 16 февраля из-за морозов и снежных бурь в США. Об этом сообщает портал FlightAware.
В большинстве случаев приостановлены полеты, которые обслуживаются аэропортами Далласа (штате Техас), Хьюстона (Техас), Майами (Флорида), Атланты (Джорджия), Денвера (Колорадо) и Чикаго (Иллинойс).
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля из-за аномального похолодания и снегопадов в США было отменено более 3,7 тысячи авиарейсов.
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