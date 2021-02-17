Женева, Швейцария, , 02:13 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 16%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 10%. Об этом 16 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, в период с 8 по 15 февраля в мире умерли 81 340 пациентов с COVID-19, что меньше предыдущего периода на 10%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 2 726 974, что меньше предыдущего периода на 16%.

Отмечается, что снижение случаев заражения SARS-CoV-2 фиксируется уже пятую неделю подряд. Наиболее существенный спад заболеваемости зафиксирован в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе — на 20% (смертности на 21% и 13%). В Европе число случаев заражения снизилось на 18% (смертности на 19%), в Северной и Южной Америке — на 16% (смертности на 2%).

По состоянию на 15 февраля, в мире с начала пандемии было выявлено 108 246 992 заразившихся коронавирусом и 2 386 717 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки выявлено 192 266 случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателям с июля 2020 года.

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