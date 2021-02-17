Бейрут, , 01:11 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на ливанской территории выросло до 4092 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 2723 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ливане выявили 343 584 инфицированных.

Ранее представитель российско-ливанского комитета по возвращению беженцев из Сирии Амал Абу Зейд заявил президенту Ливана Мишелю Ауну о намерениях России выделить республике вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Отмечалось, что в Ливане уже началась прививочная кампания. В рамках первого этапа власти намерены провакцинировать медработников и лиц старше 75 лет.