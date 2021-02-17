Каир, , 01:09 — REGNUM Стремительный рост населения Египта угрожает развитию страны и не способствует улучшению условий жизни людей, заявил 16 февраля президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом пишет газета Al-Ahram.

«Больше, чем двое детей на семью — очень большая проблема, и необходимо довести (до граждан — ред.), что быстрый рост населения опасен», — цитирует издание египетского лидера.

Фаттах ас-Сиси отметил, что правительство Египта не будет вводить жёстких законов, чтобы ограничить рождаемость, однако «вопрос роста населения необходимо взять под контроль».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года население Египта превысило отметку в 100 млн человек. Ежегодно в стране рождаются 2 млн младенцев, и такой прирост населения требует вложения около $3,6 млрд только в медицинскую сферу. В Каире отмечают, что таких средств в бюджете попросту нет.

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