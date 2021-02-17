, 08:24 — REGNUM 16 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 89 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 117. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лари отметила, что с учётом 89 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 117.

«За последние 24 часа было обнаружено около 8 011 новых случаев заражения COVID-19, при этом 690 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также заявила, что 1 310 821 человек из общего числа 1 534 034 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3696 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заключила, что на данный момент в Иране было проведено 10 161 499 тестирований на выявление вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 108 миллионов человек по всему миру, погибло свыше 2 300 000 человек.