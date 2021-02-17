Загреб, , 00:01 — REGNUM Высокопоставленные источники правящей Хорватского демократического содружества, близкие премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу 16 февраля подтвердили информацию о поставках около миллиона доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Тем самым, в Хорватии благодаря поставкам других производителей вакцины к лету 2021 может быть привито 70% населения, что, как предполагается, необходимо для победы над коронавирусом. Это позволит дать старт туристическому сезону, от которого зависит хорватская экономика.

Переговоры с российской стороной, согласно тем же источникам, начались еще в начале февраля 2021 года, когда известный научный журнал Lancet сообщил, что российский «Спутник V» является безопасной и эффективной вакциной. Премьер-министр Пленкович и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман напрямую вели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который в конце декабря 2020 года, спустя 16 лет, посетил Хорватию и встретился со всеми самыми высокопоставленными лицами этого государства.