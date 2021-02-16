Рим, , 23:36 — REGNUM По данным на вечер вторника, 16 февраля, в Италии умерли 94 171 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 336 (днем ранее — на 258), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 386 (днем ранее — на 7351).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 739 591 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 393 686 человек — на 4412 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 294 352 человека (за день этот показатель вырос на 5154), что составляет 2,15% населения Италии. В последние дни этот показатель почти не увеличивается. В ряде регионов Италии местные СМИ сообщают о проблемах с организацией вакцинации.