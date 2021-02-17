Москва, , 07:20 — REGNUM Для инновационных предприятий Москвы действует более ста площадок для тестирования своих изобретений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что программа пилотного тестирования инновационных технологий действует в городе с 2019 года. Благодаря ей стартапы и уже состоявшиеся наукоемкие компании могут испытать свою продукцию и оценить её конкурентоспособность. В то же время организации, на базе которых проходят тесты, раньше других узнают о перспективных технологиях.

«С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний», — сообщила Сергунина.

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