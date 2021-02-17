Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 16 февраля. Как оказалось — около 55 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN.

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В сообщении указано, что уже 55 220 364 доз вакцины от COVID-19 были выданы населению, что составляет примерно 72% от выделенных государством 71 657 975 доз.

Более 39,7 млн американцев уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 15 млн человек были вакцинированы полностью.

Как писало ранее ИА REGNUM, в США за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у более чем 52 тыс. человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, с начала пандемии в США выявлено более 27,6 млн случаев заражения, из которых более 486 тыс. привели к смерти пациентов.