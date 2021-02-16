Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 192 266 случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателям с июля 2020 года. Об этом сообщает 16 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего за период с начала пандемии выявлено в общей сложности 108 822 960 носителей коронавирусной инфекции.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 5852 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 403 641.

Накануне ВОЗ сообщала о 332 360 выявленных случаях заболевания и 9691 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается уже пятую неделю подряд и достигло самого низкого показателя с октября 2020 года.

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