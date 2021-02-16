Вологда, , 21:35 — REGNUM На Вологодчине пересмотрят норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), установленный для сельского населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Поводом для изменений послужило решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отменившее нормативы накопления ТКО для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

«В настоящее время для разработки территориальной схемы и региональной программы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на Вологодчине проводятся дополнительные замеры для дифференциации нормативов накопления ТКО для категории «Домовладения», — рассказал начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрий Банников.

В настоящее время правительство ведёт работу по определению точных параметров накопления коммунального мусора.