Вологда, 16 февраля 2021, 21:35 — REGNUM На Вологодчине пересмотрят норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), установленный для сельского населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Поводом для изменений послужило решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, отменившее нормативы накопления ТКО для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
В настоящее время правительство ведёт работу по определению точных параметров накопления коммунального мусора.