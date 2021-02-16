Подгорица, , 21:20 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса в Черногорию должна прибыть из Сербии 17 февраля, подтвердили изданию «Vijesti» в правительстве Черногории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Заместитель премьер-министра Дритан Абазович сказал, что ранее он разговаривал с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, и что они согласовали детали пожертвования.

«Я могу подтвердить, что вакцины прибудут в Черногорию завтра около 18:30. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич передаст пожертвование премьер-министру Черногории Здравко Кривокапичу», — заявил Абазович.

Напомним, что до настоящего момента в Черногории нет вакцины от коронавируса.