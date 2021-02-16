Париж, , 21:18 — REGNUM Национальная ассамблея Франции 16 февраля большинством голосов приняла в первом чтении закон «об укрепление республиканских принципов», который нацелен против исламистского сепаратизма. Об этом сообщает Le Monde.

После более чем двух недель дебатов и голосования текст законопроекта был принят в первом чтении (347 голосов за, 151 — против). Данный законопроект представлен как средство борьбы с сепаратизмом и содержит руководство по домашнему образованию, усиленному контролю над ассоциациями, большей прозрачности религиозных организаций и их финансирования, а также меры по нейтралитету в государственных учреждениях, борьбе с онлайн ненавистью, борьбе с сертификатами девственности, многоженством или принудительными браками. В Сенате рассмотрение данного законопроекта должно начаться 30 марта.

Напоминаем, что законопроект был представлен Эммануэлем Макроном в конце прошлого года, а 14 февраля в Париже около двухсот человек протестовали против законопроекта, заявляя, что он «закрепляет дискриминацию в отношении мусульман».

Читайте также: Правительство Франции одобрило закон против исламистского сепаратизма