Бишкек, , 21:09 — REGNUM Жительница столицы Киргизии доверила особо крупную сумму денег мошеннику, пообещавшему ей «сверхприбыли с биржи валют». Об этом сообщили в ГУВД города Бишкека.

Обратившаяся в милицию женщина поведала правоохранителям, что отдала 2,3 млн сомов (2 млн рублей) незнакомому мужчине, который смог убедить её в том, что якобы сможет многократно приумножить эту сумму на операциях с иностранной валютой.

Получив деньги, злоумышленник скрылся в неизвестно направлении.

Однако через несколько месяцев милиционерам всё же удалось найти подозреваемого в мошенничестве и задержать его.

Суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.