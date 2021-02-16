Лондон, , 20:59 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 10 625 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 058 468 человек. Такие данные приводит 16 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах стране скончались ещё 799 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 118 195.

Напомним, ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение о продлении запрета на авиасообщение между Россией и Великобритании ещё на месяц — до 16 марта включительно.

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