Ростов-на-Дону, , 20:48 — REGNUM Жителей Ростовской области предупредили о мощном снегопаде, который накроет регион в течение суток. Донских автомобилистов предупредили о мерах предосторожности, передаёт ИА REGNUM 16 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Синоптики прогнозируют сильный снегопад, который начнётся на Дону в ближайшие сутки. Госавтоинспекция настоятельно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения в соответствии с погодными условиями, быть внимательными и осторожными.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно прогнозу погоды на 17 февраля, небольшой снег пройдёт в южных районах Ростовской области. В ночные и утренние часы местами опустится туман, ожидается изморозь, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью упадёт до — 19 градусов, максимальные значения днём достигнут отметки в — 1 градус.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовскую область накроет снегопад