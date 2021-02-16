Париж, , 20:47 — REGNUM Региональная обсерватория здравоохранения Франции (ORS) впервые публикует подробные данные о продолжительности жизни людей, собранные в 1287 франкоязычных муниципалитетах. Об этом 16 февраля сообщает Le Parisien.

16 округ, один из самых дорогих районов Парижа, бьет рекорд по продолжительности жизни в столичном регионе Иль-де-Франс: 84,7 года у мужчин. Это на 12 лет больше, чем у мужского населения в Жуарр (департамент Сена и Марна), где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 72,8 года. В этой небольшой сельской коммуне с 4,5 тыс. жителей, средняя продолжительность жизни женщин не превышает 79,4 года, в то время как в Плесси-Тревизо (департамент Валь-де-Марн) она достигает 92,2 года, что почти на 13 лет больше. На региональном уровне средний показатель составляет 80,6 года для мужчин и 86,1 года для женщин.

«Исследование Insee (Национальный институт статистики и экономических исследований Франции) показывает, что продолжительность жизни продолжает расти, но она находится в зависимости от социального положения», — сообщает региональная обсерватория здравоохранения.

«Меньше всего живут рабочие, а руководители … имеют наибольшую продолжительность жизни: среди мужчин богатые по сравнению с самыми бедными живут больше на 13 лет дольше. Это неравенство усиливается, так как количество здоровых лет сокращается по мере того, как мы спускаемся по социальной лестнице», — пишут авторы исследования.