Подгорица, , 20:41 — REGNUM Черногория стала первой в Европе по количеству новых случаев коронавируса на 100 000 жителей.

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На втором месте среди 45 европейских стран находится Чехия, за ней следует Сан-Марино, а в первой десятке стран с наибольшим количеством новых случаев находится только одна соседняя страна — Албания, которая находится на восьмом месте.Сербия занимает 16-е место, Северная Македония — 26-е, Босния и Герцеговина — 41-е, а Хорватия — 42-е место по количеству новых зараженных на 100 000 жителей.

При этом в Черногории до сих пор не началась вакцинация от коронавируса, в страну пока не завезли ни одной вакцины.