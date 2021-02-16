Мурманск, , 20:41 — REGNUM В Мурманской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до 4 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области COVID-19 был диагностирован 142 пациентам. На лечении находятся 1416 человек.