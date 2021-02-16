Киев, , 20:37 — REGNUM Украина получила необходимые документы для регистрации вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech на территории страны. Об этом сообщил 16 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и вакцина будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней», — приводит его слова агентство «Укринформ».

Степанов добавил, что после регистрации для использования на Украине вакцина сможет официально ввозиться, в том числе коммерческими компаниями.

«Никаких преград для этого не будет», — заверил украинский министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины также сообщил о получении заявки на регистрацию вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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