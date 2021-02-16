Москва, , 20:19 — REGNUM В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы наблюдаются перебои с подачей электричества и отопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля сообщили местные жители.

По их словам, около 18:30 в квартирах микрорайона ЖК «Сабурово» отключили водоснабжение, электричество и отопление.

«Почти весь район погрузился во тьму. На данный момент в большинстве домов уже восстановили отопление и электричество. Обещали, что к полуночи все будет восстановлено, но жители боятся, что к этому времени квартиры могут начать вымерзать», — рассказал ИА REGNUM один из местных жителей.

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