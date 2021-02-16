Загреб, , 20:40 — REGNUM Хорватский вирусолог из центра инфекционных исследований Брауншвейга в Германии Лука Чичин-Шаин 15 февраля в интервью хорватскому телеканалу U mreži Prvog заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет один большой недостаток. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Он отметил, что эксперты, исследующие российскую вакцину, продолжают беспокоиться о том, что результаты клинических исследований до сих пор недоступны.

«Большой недостаток российской вакцины заключается в том, что оба, аденовирус 25 и аденовирус 26, аденовирусы человека, которые, как известно, создают серьезные проблемы для здоровья людей, которые имеют врождённую иммунную недостаточность. У них аденовирусная инфекция, как известно, может вызвать летальный исход. Это вакцина, однако, не нанесёт подобный ущерб здоровому человеку», — подчеркнул Чичин-Шаин.

Он при этом сообщил, что российская вакцина также имеет свои преимущества.

«Есть одно преимущество. Они используют комбинацию двух аденовирусов. Это препараты, которые используются компанией Johnson&Johnson и в некоторых китайских вакцинах. Когда вы объединяете один и другой аденовирус, добавляя вторую дозу, вы усиливаете иммунитет. Таким образом, сочетание этих элементов со Спайк-белком из коронавируса усиливает действие вакцины», — отметил Чичин-Шаин.