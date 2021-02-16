Архангельск, , 20:07 — REGNUM Архангельский морской рыбопромышленный техникум (АМРТ) войдет в состав Северного Арктического федерального университета (САФУ). Детали объединения обсудили сегодня, 16 февраля, в Архангельске.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе САФУ, вхождение техникума в состав САФУ позволит обеспечить квалифицированными кадрами рыбопромышленную отрасль.

«В регионе по поручению губернатора создан Арктический рыбопромышленный кластер, программа развития которого предусматривает не только строительство новых судов и береговой инфраструктуры, но и ставит задачи, связанные с необходимостью подготовки и переподготовки специалистов разного уровня для наших рыбопромышленных предприятий, — отметила ректор САФУ Елена Кудряшова. — Мы будем решать эти задачи, в том числе, развивая образовательную инфраструктуру АМРТ, модернизируя парк тренажеров, имеющихся у техникума».

Ожидается, что деятельность техникума в САФУ будет связана также с подготовкой кадров в сфере аквакультуры и глубокой переработки биоресурсов.

В вузе также заявили, что весь преподавательский состав техникума перейдет в САФУ на тех же условиях, что действовали в филиале МГТУ.

Напомним, что вопрос о передаче АМРТ был инициирован руководством Мурманского государственного технического университета в 2018 году, когда ректор МГТУ обратился Минобрнауки России с ходатайством о закрытии АМРТ ввиду его финансово-экономической неэффективности.