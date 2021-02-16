Архангельск, 16 февраля 2021, 20:07 — REGNUM Архангельский морской рыбопромышленный техникум (АМРТ) войдет в состав Северного Арктического федерального университета (САФУ). Детали объединения обсудили сегодня, 16 февраля, в Архангельске.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе САФУ, вхождение техникума в состав САФУ позволит обеспечить квалифицированными кадрами рыбопромышленную отрасль.
Ожидается, что деятельность техникума в САФУ будет связана также с подготовкой кадров в сфере аквакультуры и глубокой переработки биоресурсов.
В вузе также заявили, что весь преподавательский состав техникума перейдет в САФУ на тех же условиях, что действовали в филиале МГТУ.
Напомним, что вопрос о передаче АМРТ был инициирован руководством Мурманского государственного технического университета в 2018 году, когда ректор МГТУ обратился Минобрнауки России с ходатайством о закрытии АМРТ ввиду его финансово-экономической неэффективности.