Москва, , 20:02 — REGNUM Подведены итоги дистанционного тестирования профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

С 1 по 10 февраля участники конкурса проходили тестирование, которое включало три блока: оценка функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники могли выбрать предмет своей специализации).

Он добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена. «В ТОП-3 непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова и Российский университет дружбы народов», — добавил Алексей Комиссаров.

С 24 по 26 февраля в Томске состоится первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.

Участники будут проходить комплексную оценку психолого-педагогических компетенцийи надпрофессиональных навыков, выполняя задания. По результатам конкурсных испытаний формируется индивидуальный рейтинг каждого участника. Победители полуфиналов определяются отдельно по каждой территориальной зоне. В ходе очных соревнований проводятся обучающие и коммуникационные мероприятияс приглашенными экспертами.

«В предметном тестировании, где участники могли самостоятельно выбрать направление своей специализации, на первом месте русский язык, на втором — психология и педагогика, на третьем — история, также популярны: обществознание, метапредмет, математика, иностранные языки, физика и информатика, — рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев, — Конкурс «Учитель будущего. Студенты» показывает, что в учительскую профессию планируют прийти не только студенты педагогических специальностей, но и обучающиеся в других вузах, например, технических. На очных полуфиналах конкурсантов ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни, решение к которым необходимо будет предложить нашим участникам. Уверен, что опыт командной работы с соперниками поможет будущим педагогам легче адаптироваться к работе в школе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».