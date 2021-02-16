Брюссель, , 19:59 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку от американской компании Johnson & Johnson на регистрацию разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба европейского регулятора.

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Как уточняется, заявка на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины поступила от бельгийского фармакологического подразделения компании — Janssen-Cilag International N.V.

В пресс-службе отметили, что EMA проведёт оценку данных об эффективности, безопасности и качестве препарата в рамках ускоренной процедуры и сможет выдать своё заключение к середине марта.

Напомним, Johnson & Johnson в конце января опубликовала предварительные данные об эффективности разработанной компанией вакцины. Согласно исследованию, препарат показал эффективность на уровне 66% в предупреждении умеренного и тяжёлого течения COVID-19 на 28-й день после вакцинации.