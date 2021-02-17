Оттава, , 09:08 — REGNUM В Канаде зарегистрирован новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Нигерии, пишет 16 февраля Daily Hive.

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Об обнаружении нового штамма сообщила главный врач Британской Колумбии Бонни Генри.

Также известно, что новый штамм коронавируса выявили у гражданина, который недавно прибыл из Нигерии.

Напомним, что 12 февраля представитель минздрава страны Тереза Тэм сообщила, что в Канаде выявили 458 случаев заражения различными штаммами коронавируса. В восьми провинциях зафиксировали 429 случаев заражения «британским» штаммом, 28 случаев заражения «южноафриканским» штаммом и 1 случай «бразильского» штамма.