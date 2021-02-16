Претория, ЮАР, , 19:46 — REGNUM Министр начального образования ЮАР Энджи Мотшекга в понедельник, 15 февраля, была подвержена критике за свои заявления по случаю начала учебного года. Об этом сообщает Le Monde 16 февраля.

Школьники ЮАР Allan Harris

Обращаясь к ученикам Претории, Мотшекга заявила, что правительство «сделало образование приоритетным, потому что оно знает, что только через образование мы можем решить некоторые проблемы … образованный мужчина не будет насиловать».

На это заявление сразу отреагировала политическая партия Демократический альянс (DA), которая потребовала у Мотшекге извиниться за свои слова. «Эти комментарии совершенно неуместны и неразумны, в то время как широко распространенный остро стоящая проблема с изнасилованиями в ЮАР не знает никаких социальных, экономических или связанных с уровнем образования границ», — говорится в заявлении партии.

Оппозиционер Муси Маимане, лидер движения One South Africa, осудил министра за «отсутствие понимания» проблем изнасилования и гендерного насилия в стране. «Нам срочно нужен новый министр начального образования», — заявил он.

Отметим, согласно официальной статистике, в Южно-Африканской Республике полиция ежедневно регистрирует 110 заявлений об изнасиловании.