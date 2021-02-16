Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:27 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 39-летний местный житель арестован за изнасилование девочки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, преступление было совершено ещё в июне 2014 года. Однако известно об этом стало лишь в феврале 2021-го. С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Мужчина был задержан и арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был убит гражданин, которого оклеветали две девочки, заявив, что он якобы их домогался. Кроме того, осенью 2020 года в Челябинске девочка объявила своим родителям о том, что к ней якобы приставал некий мужчина. Позднее выяснилось, что это была ложь, а ребёнок соврал, чтобы избежать наказания за сломанный самокат.