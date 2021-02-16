Москва, , 19:13 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 15 февраля, достигли максимальных 10 баллов на фоне снегопада и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

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Согласно интерактивной карте, движение серьёзно серьёзно на всех основных транспортных магистралях столицы, в том числе на Бульварном и Садовом кольца, ТТК и МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах немного улучшится к 22:00, когда пробки ослабнут до 6 баллов.

В департаменте транспорта Москвы обратились к гражданам с призывам отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время и пользоваться городским транспортом, который работает в штатном режиме.