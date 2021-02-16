Москва, , 19:09 — REGNUM Фонд президентских грантов завершил прием запросов на софинансирование оказания на конкурсной основе поддержки некоммерческим организациям в субъектах Российской Федерации.

О своем желании участвовать в новой грантовой программе фонда заявили 83 из 85 регионов страны (все, кроме Кабардино-Балкарской и Чеченской республик). В общей сложности они претендуют на дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд рублей.

Главы регионов могли запросить у фонда средства в размере «один к одному», то есть в такой же сумме, какую субъект планирует направить на конкурсную поддержку некоммерческих организаций в текущем году (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые могли запрашивать не более 50% от такой суммы). Максимальный размер софинансирования на один регион — 150 млн рублей.

Условия и порядок предоставления нового вида грантов Президента Российской Федерации были определены 14 января 2021 года на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Основное условие выделения софинансирования — организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе лучших практик и рекомендаций Фонда президентских грантов.

В свою очередь, фонд, помимо предоставления грантов, будет оказывать субъектам Российской Федерации информационное, консультационное, методическое и организационное содействие.

Решение о распределении средств между регионами будет принято на заседании Координационного комитета в ближайшее время. Документы для заключения договоров о предоставлении грантов уполномоченным органам или региональным операторам необходимо будет предоставить в фонд не позднее 30 апреля.

18−20 марта фонд организует для представителей субъектов Российской Федерации специальную конференцию по вопросам грантовой поддержки некоммерческих организаций.

Решение об учреждении нового вида президентских грантов глава РФ Владимир Путин принял по итогам встречи с представителями общественности в Липецкой области 22 января 2020 года.