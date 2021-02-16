Сыктывкар, , 19:09 — REGNUM Глава министерства образования и науки Коми Наталья Якимова предложила жителям Коми обсудить возможность введения ограничений на использование мобильных телефонов в школах. Соответствующий опрос она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Проведенные исследования свидетельствуют об отрицательной зависимости времени пользования смартфоном и успеваемости у обучающихся. Интенсивное использование телефона, в том числе для решения учебных задач, может отрицательно сказываться на учебной деятельности. Многофункциональность телефона создаёт ситуацию многозадачности, требующую постоянных переключений с одного вида активности на другой, в том числе в процессе обучения, что ведет к ухудшению усвоения материала и снижению успеваемости», — отметила Якимова.

Она отметила, что образовательные организации самостоятельно принимают решения, нужно ли упорядочивать использование мобильных телефонов и личных планшетов на уроках, на переменах, и как именно это сделать.

«В ряде школ некоторых субъектов Российской Федерации уже это сделали. В скором времени то же самое предстоит и нам. Порядок использования устройств мобильной связи в школах Коми необходимо определить до 1 апреля 2021 года», — написала министр.

Жители республики к возможному запрету мобильных в школах отнеслись неоднозначно. Из полутора тысяч участников голосования больше 50% проголосовали за то, чтобы дети использовали телефоны исключительно на переменах, более 31% проголосовали за то, чтобы дети сдавали гаджеты при входе в школу, более 13% считают, что детям нужно предоставить полную свободу в этом вопросе.