Сыктывкар, 16 февраля 2021, 19:09 — REGNUM Глава министерства образования и науки Коми Наталья Якимова предложила жителям Коми обсудить возможность введения ограничений на использование мобильных телефонов в школах. Соответствующий опрос она разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что образовательные организации самостоятельно принимают решения, нужно ли упорядочивать использование мобильных телефонов и личных планшетов на уроках, на переменах, и как именно это сделать.
Жители республики к возможному запрету мобильных в школах отнеслись неоднозначно. Из полутора тысяч участников голосования больше 50% проголосовали за то, чтобы дети использовали телефоны исключительно на переменах, более 31% проголосовали за то, чтобы дети сдавали гаджеты при входе в школу, более 13% считают, что детям нужно предоставить полную свободу в этом вопросе.