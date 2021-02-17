Оттава, , 09:27 — REGNUM В Канаде решили ослабить карантин в 27 районах Онтарио, чтобы дать возможность частному бизнесу и промышленности восстановиться, пишет 16 февраля The Canadian Press.

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В 27 районах Онтарио приняли решение об отмене приказа «оставаться дома». Теперь эти районы вновь запустят производство, откроют магазины, парикмахерские и кафе.

Местом с самыми строгими ограничениями останется район в границах канадского города Ниагара-Фолс, где ресторанам разрешат заполнять лишь 25% посадочных мест.

В остальных районах рестораны и другие общественные места могу вернуться к полноценной работе.

На такой «перезапуск» сферы обслуживания и промышленности повлияло ухудшение экономики, в связи с которым огромное количество частных предпринимателей Канады разорились, а люди потеряли работу.

Как ранее писало ИА REGNUM, правительства многих стран и международные организации уже сейчас выделяют колоссальные средства на преодоление последствий пандемии. Пока ни о каком оживлении экономики говорить не приходится — необходимо сдержать падение производства и вернуться на докоронавирусный период.