Олег Кугаев, 17 февраля 2021, 14:05 — REGNUM Прошлым летом съемки фильма о дикой природе России привели меня на Чукотку. Там мы должны были найти наших героев — моржей, которые каждый год чуть ли не по часам выходят на лежку, и сотни — а иногда и тысячи — морских гигантов занимают большую часть суши, чтобы отдохнуть.

Первая встреча с Чукотским автономным округом с самолета
Первая встреча с Чукотским автономным округом с самолета
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Переправа в город Анадырь из поселка Угольные Копи
Переправа в город Анадырь из поселка Угольные Копи
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Ожидание вертолета скрашивали белухи, заплывающие к причалу
Вид на город Анадырь
Ожидание вертолета скрашивали белухи, заплывающие к причалу
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Вид на город Анадырь
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Поселок стоит не на берегу Баренцева моря, а на берегу, как ее тут называют, Первой речки (река Майна)
Поселок стоит не на берегу Баренцева моря, а на берегу, как ее тут называют, Первой речки (река Майна)
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Как только погода наладилась, вертолеты взлетели в небо
Основная работа в поселке связана с рыбой
Как только погода наладилась, вертолеты взлетели в небо
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Основная работа в поселке связана с рыбой
Олег Кугаев © ИА REGNUM
С 2003 года старые дома стали заменять на новые коттеджи
С 2003 года старые дома стали заменять на новые коттеджи
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Село Мейныпильгыно
Село Мейныпильгыно
Олег Кугаев © ИА REGNUM

Но в этот раз что-то пошло не так, моржи появились около берегов Баренцева моря, но на сушу выходить не спешили. В ожидании мы проводили одну неделю за другой, попутно снимая других обитателей этого дивного края, таких как кулик-лопатень. Орнитологи, у которых мы, собственно, и ждали появления моржей, нам рассказывали, как пытаются спасти этих пернатых. Кулик-лопатень, кстати, одна из самых редких птиц в мире — осталось всего около 150 гнездящихся пар. После вылупления самка почти сразу покидает гнездо, и далее роль отца заключается в охране: папа всегда выше, и когда нужно замереть, он даст знать. А когда они неподвижны, их реально не видно. Даже когда мы с учеными подошли вплотную к гнезду, то не могли рассмотреть птенцов с полуметра. Такие крошечные и весят 5 граммов. А еще они гениальны с момента появления на свет — их не нужно ничему обучать, и как это все умещается в пяти граммах — уму непостижимо. С первых дней жизни они знают о ней все: кого есть, как охотиться и, главное, куда лететь и куда возвращаться — все зашито в этом крошечном мозге. Просто космос. Вот бы и с человеческими птенцами тоже так было. Ну хотя бы частично, чтобы яичницу на завтрак сами делали.

Олег Кугаев в ожидании моржей
Олег Кугаев в ожидании моржей
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Птенцы кулика-лопатня
Птенцы кулика-лопатня
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Самец кулика-лопатня ждет, когда его птенцов окольцуют и принесут обратно в гнездо
Взвешивание птенцов. Вся процедура проходит быстро, и птицы возвращаются родителю, который также был в свое время окольцован
Самец кулика-лопатня ждет, когда его птенцов окольцуют и принесут обратно в гнездо
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Взвешивание птенцов. Вся процедура проходит быстро, и птицы возвращаются родителю, который также был в свое время окольцован
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Природные узоры Чукотки
Природные узоры Чукотки
Олег Кугаев © ИА REGNUM

В ожидании моржей мы приобщились и к чукотской культуре: музыка, песни, разговоры под кровяной суп и тухлые головы рыб. За этим культурным обменом за столом мне прилетела одна фраза: «Да медведей тут как комаров!»

Рыбацкий дом вдоль речки
Рыбацкий дом вдоль речки
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Для супа используют кровь оленя, которую предварительно замораживают
Готовый кровяной суп
Для супа используют кровь оленя, которую предварительно замораживают
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Готовый кровяной суп
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Кровяной суп, начало варки
Кровяной суп, начало варки
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Готовится большой обед
Ирина работает в библиотеке, она показала нам кулинарную жизнь коренных народов
Готовится большой обед
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Ирина работает в библиотеке, она показала нам кулинарную жизнь коренных народов
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Гости собираются с соседних рыбацких домов
За вкусным столом время пробежало незаметно
Гости собираются с соседних рыбацких домов
Олег Кугаев © ИА REGNUM
За вкусным столом время пробежало незаметно
Олег Кугаев © ИА REGNUM

И тут стыдно признаться, что за мои уже почти семилетние мотания по горам, степям и долинам я так ни разу и не сфотографировал медведя. Дома, в Новосибирске я изучал поведение этого животного, бродил по лесам несколько лет, но мохнатого даже следов не было. Потом мой круг съемок расширился, и когда меня позвали на Камчатку, я подумал: «Ну вот, сейчас точно встречусь с хищником и проверю, где живет моя храбрость». Но цели экспедиции не совпали с моими тайными желаниями. При виде медведя еще вдалеке все кричали «хоп-хоп-хоп», и медведи исчезали из виду быстрее, чем я успевал подумать о фотоаппарате, оставляя за собой кучи дерьма, проходя мимо которых можно было сказать: «О-о-о, я совсем близко к своей мечте». Но нет, после Камчатки мечта осталась мечтой. Потом меня пригласили в Алтайский край снимать гон маралов. Приехав в заказник, инспектор сказал: «И еще, тут медведей как мышей!» Медведей? Как мышей?! Глаза загорелись и несколько дней горели синим пламенем. Дрожь по коже, за каждым кустом представлял не только марала, но и медведя. Но… то ли от меня котом пахло, то ли судьба, но мыши разбежались, и никто не знает куда.

Логово лисиц с лисятами
Логово лисиц с лисятами
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Нерка готовится к путешествию вверх по реке на нерест
Нерка готовится к путешествию вверх по реке на нерест
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Серый кит заходит в устье реки
Серый кит заходит в устье реки
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Нерпа пытается проглотить рыбу сразу целиком, чтобы сородичи не успели отобрать ее
Нерпа пытается проглотить рыбу сразу целиком, чтобы сородичи не успели отобрать ее
Олег Кугаев © ИА REGNUM

И наконец, Чукотка и прилетевшая фраза «Да медведей тут как комаров!» Комаров? Ага! Ну вот, спрей от насекомых прибыл. Не предвкушая встречи с медведем, я сосредоточился на китах, моржах и птичках, но косолапые стали появляться отовсюду. На берегу, в тундре, в поселке, горшочек вари, еще-еще! И наконец мы встретились с ним так, как я представлял в своем воображении. На закате он шел вдоль Берингова моря в сторону человека, спрятавшегося за штативом (хорошо, что они слеповаты). Шел он от кита, которого с месяц назад выкинуло на берег («сытый — тоже хорошо» — подумал я). С каждым шагом волнение нарастало, мозг взрывался от информации и ощущений. Где перцовый баллончик, как вести себя при неадеквате, идет ли видеозапись на камере, что происходит у меня за спиной, а есть ли план Б? Вот он подходит ближе, и мы встречаемся взглядами, как в замедленной съемке (в принципе, в ней я и снимал, и так же думал). «При-и-иве-е-е-ет…» — сердце выпрыгивает. Он делает шаг ко мне, смотря в глаза. Плохой знак, плохой. Но второй шаг был на разворот. Через секунду я смотрел на его пятки, сверкающие в лучах заката. И все хаотичные ощущения потихоньку начали находить свое место в моем сознании. Этот гештальт закрыт. Спасибо, Чукотка!

Возвращаясь с поиска моржей, мы часто видели, как по берегу идут одинокие медведи
Возвращаясь с поиска моржей, мы часто видели, как по берегу идут одинокие медведи
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Медведь на закате
Медведь на закате
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Медведи недовольно разглядывают нашу лодку
Медведи недовольно разглядывают нашу лодку
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Медведи слеповаты, и один из них, по видимости, принял нас за кита – подплыв почти вплотную, он понял ошибку и сразу вернулся на берег
Медведи слеповаты, и один из них, по видимости, принял нас за кита – подплыв почти вплотную, он понял ошибку и сразу вернулся на берег
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Дележка серого кита
Дележка серого кита
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Моя первая встреча с медведем один на один
Моя первая встреча с медведем один на один
Олег Кугаев © ИА REGNUM

Но вот моржей все не было. Просидев месяц, нам нужно было делать выбор — либо улетаем, либо отказываемся от билетов на вертолет через несколько дней и сидим тут еще неопределенное время. Выбор решили сделать после того, как сходим на катере до птичьего базара, по пути высматривая наших героев. И, о чудо, они появились, подпуская нас близко в воде и частично на берегах. Наснимав нужный материал, мы покинули Чукотский автономный округ с надеждой, что когда-нибудь вернемся.

Морж на птичьем базаре
Морж на птичьем базаре
Олег Кугаев © ИА REGNUM
В основном моржи держались парами
В основном моржи держались парами
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Выходили на берег небольшими группами
Выходили на берег небольшими группами
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Вертолет, который мог не прилететь из-за плохой погоды, но погода была на нашей стороне
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Вертолёт вмещает мало людей
Олег Кугаев © ИА REGNUM
Тряска быстро убаюкивает детей
Олег Кугаев © ИА REGNUM

P.S. Медведь — красивое, мощное животное, и пожалуйста, не повторяйте того, что я тут написал. И как только увидите его издалека, просто потихоньку идите в другую сторону, вам ничего не грозит. А если встретились ближе, метрах в 50, например, то скучкуйтесь всей группой и издавайте шум или кричите «хоп-хоп-хоп» — они боятся непривычных звуков. Это элементарные нормы безопасности, как в городе переходить дорогу на «зебре».

Закат на Чукотке
Закат на Чукотке
Олег Кугаев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Мировая сокровищница мрамора. Часть 1 — Возникновение Каррары