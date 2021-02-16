Архангельск, , 18:31 — REGNUM Архангельский ночной клуб уличили в нарушении антиковидного режима — заведение было открыто для посетителей после полуночи.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, в заведении продавали спиртные напитки без лицензии. Сотрудники полиции изъяли 69 бутылок — около 39 литров.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За это заведению грозит штраф — не менее трёх миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, в Архангельской области продлен до 7 марта.