Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Запрет на выдачу виз иностранцам оставил пустовать многие позиции — американцы не решились занять должности иммигрантов, даже несмотря на высокий уровень безработицы в стране, сообщается 16 февраля в докладе института Катона.

В прошлом году США закрыли почти все двери для иммигрантов. Такое решение было спровоцировано введенными из-за COVID-19 ограничениями, а также политикой экс-президента Дональда Трампа, которая сократила выдачу рабочих виз во всех областях, за исключением сельского хозяйства. Это стало своеобразным экспериментом в горячо обсуждаемом вопросе отношений между рынком труда и иммиграцией.

Однако по предварительным данным выяснилось, что даже несмотря на высокую безработицу в США, рассчитывающие на иммигрантов компании не смогли заполнить пустующие места.

Безработные американцы оказались не заинтересованы в тех позициях, которые обычно предлагают иностранцам. Как правило, эти должности мало оплачиваемые и рассчитаны на длительность сезонов.

Напомним, что из-за распространения коронавируса в апреле прошлого года администрация Трампа объявила запрет на въезд в страну держателям Грин-карты, которые планировали получить работу и вид на жительство в США.

В июне Трамп продлил запрет и распространил его на большинство держателей временной рабочей визы, за исключением тех, кто работает в области сельского хозяйства. Действующий президент Джо Байден еще не объявил своего решения касательно данных ограничений, которые истекают в марте этого года.