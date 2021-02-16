Майкоп, , 18:03 — REGNUM В Адыгее вновь перешли на «дистанционку» образовательные учреждения. Из-за непогоды министр образования региона Анзаур Керашев подписал приказ о переходе на дистанционное обучение общеобразовательных организаций, детских организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

Дистанционное образование Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Учащимся школ республики предстоит заниматься из дома с 17 до 23 февраля, сообщили в ГТРК «Адыгея».

"В связи с погодными условиями в период с 17 по 23 февраля организовать образовательный процесс в дистанционном формате в 1−11 классах общеобразовательных организаций, в организациях допобразования детей и профессиональных образовательных организациях», — говорится в приказе, подписанном министром образования и науки.

Ранее сообщалось, что в Адыгее объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и ветра. По данным гидрометцентра, в республике с начала февраля выпало до 150% месячной нормы осадков. Снег не прекращается с 12 февраля. По прогнозам синоптиков, осадки могут ослабеть лишь к концу дня 17 февраля.